Ольга Алленова: «Непоследовательность Кремля стала причиной того, что террористы пошли захватывать школу в Беслане»
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Час Speak
1-й сезон
Ольга Алленова: «Непоследовательность Кремля стала причиной того, что террористы пошли захватывать школу в Беслане»

Час Speak (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2019, Ольга Алленова: «Непоследовательность Кремля стала причиной того, что террористы пошли захватывать школу в Беслане»
ТВ-шоу18+

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О сериале

Программа канала RTVI в популярном формате интервью. Гостями студии становятся лидеры мнений из самых разных сфер жизни: культуры, политики, шоу-бизнеса, журналистики и блогинга. Вместе с ведущим они обсуждают самые актуальные инфоповоды, не забывая рассказывать о том, что волнует лично их.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
53 мин / 00:53

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