Час Speak (сериал, 2020) сезон 1 серия 51 смотреть онлайн
2020, Митя Алешковский: «Бедные в России жертвуют на благотворительность гораздо больше, чем богатые»
ТВ-шоу18+
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Сюжет
Программа канала RTVI в популярном формате интервью. Гостями студии становятся лидеры мнений из самых разных сфер жизни: культуры, политики, шоу-бизнеса, журналистики и блогинга. Вместе с ведущим они обсуждают самые актуальные инфоповоды, не забывая рассказывать о том, что волнует лично их.
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