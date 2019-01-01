Илья Шуманов, Transparency International: «Дмитрия Рыболовлева называют „королем Монако без короны“»
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Час Speak
1-й сезон
Илья Шуманов, Transparency International: «Дмитрия Рыболовлева называют „королем Монако без короны“»

Час Speak (сериал, 2019) сезон 1 серия 120 смотреть онлайн

2019, Илья Шуманов, Transparency International: «Дмитрия Рыболовлева называют „королем Монако без короны“»
ТВ-шоу18+

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О сериале

Программа канала RTVI в популярном формате интервью. Гостями студии становятся лидеры мнений из самых разных сфер жизни: культуры, политики, шоу-бизнеса, журналистики и блогинга. Вместе с ведущим они обсуждают самые актуальные инфоповоды, не забывая рассказывать о том, что волнует лично их.

Сериал Илья Шуманов, Transparency International: «Дмитрия Рыболовлева называют „королем Монако без короны“» 1 сезон 120 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
54 мин / 00:54

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