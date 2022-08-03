Галерист Гари Татинцян: «Искусство было эмоциональным во времена Ван Гога, а сегодня оно стало интеллектуальным»
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Час Speak
1-й сезон
Галерист Гари Татинцян: «Искусство было эмоциональным во времена Ван Гога, а сегодня оно стало интеллектуальным»

Час Speak (сериал, 2019) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн

2019, Галерист Гари Татинцян: «Искусство было эмоциональным во времена Ван Гога, а сегодня оно стало интеллектуальным»
ТВ-шоу18+

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О сериале

Программа канала RTVI в популярном формате интервью. Гостями студии становятся лидеры мнений из самых разных сфер жизни: культуры, политики, шоу-бизнеса, журналистики и блогинга. Вместе с ведущим они обсуждают самые актуальные инфоповоды, не забывая рассказывать о том, что волнует лично их.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
53 мин / 00:53

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