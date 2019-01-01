#Экологияэтомы. Будущее Земли глазами художников в «Гараже»
Час Speak
1-й сезон
#Экологияэтомы. Будущее Земли глазами художников в «Гараже»

Час Speak (сериал, 2019) сезон 1 серия 62 смотреть онлайн

2019, #Экологияэтомы. Будущее Земли глазами художников в «Гараже»
ТВ-шоу18+

О сериале

Программа канала RTVI в популярном формате интервью. Гостями студии становятся лидеры мнений из самых разных сфер жизни: культуры, политики, шоу-бизнеса, журналистики и блогинга. Вместе с ведущим они обсуждают самые актуальные инфоповоды, не забывая рассказывать о том, что волнует лично их.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг