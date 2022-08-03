Декан философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Миронов: «Россия — идеократическая страна»
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Час Speak
1-й сезон
Декан философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Миронов: «Россия — идеократическая страна»

Час Speak (сериал, 2020) сезон 1 серия 49 смотреть онлайн

2020, Декан философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Миронов: «Россия — идеократическая страна»
ТВ-шоу18+

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О сериале

Программа канала RTVI в популярном формате интервью. Гостями студии становятся лидеры мнений из самых разных сфер жизни: культуры, политики, шоу-бизнеса, журналистики и блогинга. Вместе с ведущим они обсуждают самые актуальные инфоповоды, не забывая рассказывать о том, что волнует лично их.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
54 мин / 00:54

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