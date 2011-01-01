Час. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Час
1-й сезон
2-я серия

Час (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2011, The Hour
Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сериал повествует о том, как сложно в 1950-х годах было создавать передачу об актуальной политике: в то время большинство политиков и руководители Би-би-си выступали за то, чтобы новости о том, что происходит в мире, не передавались в прямом эфире.

Сериал Час 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Час»