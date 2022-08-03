Час ноль. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Час ноль
1-й сезон
7-я серия

Час ноль (сериал, 2013) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2013, Zero Hour
Триллер, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Увлекательный сериал о теориях заговора, тайных обществах, секретах древних артефактов и прочей конспирологии. В центре сюжета — редакция журнала «Современный скептик» под руководством Хэнка Галлистона. Герои ежедневно развенчивают мифы о сверхъественном, подвергая свои жизни опасности.

Страна
США
Жанр
Мистика, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Час ноль»