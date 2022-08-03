Чародеи (сериал, 1982) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
9.41982, Чародеи. Серия 1
Комедия, Фантастика0+
О сериале
В институте «НУИНУ» (научный универсальный институт необыкновенных услуг) кипит бурная работа по изготовлению волшебной палочки. Презентация изобретения намечена на 31 декабря, в Новогодний вечер. Но тут в дело вступают противники директора института, преследующие свои цели…
СтранаСССР
ЖанрКомедия, Фантастика, Мелодрама
КачествоSD
Время70 мин / 01:10
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.1 IMDb
- КБРежиссёр
Константин
Бромберг
- Актриса
Александра
Яковлева
- Актёр
Александр
Абдулов
- Актриса
Екатерина
Васильева
- Актёр
Валентин
Гафт
- Актёр
Семён
Фарада
- Актёр
Валерий
Золотухин
- Актёр
Эммануил
Виторган
- Актёр
Михаил
Светин
- РФАктёр
Роман
Филиппов
- АААктриса
Анна
Ашимова
- АССценарист
Аркадий
Стругацкий
- БССценарист
Борис
Стругацкий
- ЛППродюсер
Людмила
Позднякова
- Актриса дубляжа
Светлана
Харлап
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Отиева
- Актриса дубляжа
Лариса
Долина
- ЖРАктриса дубляжа
Жанна
Рождественская
- ОРАктриса дубляжа
Ольга
Рождественская
- КАОператор
Константин
Апрятин
- ЕККомпозитор
Евгений
Крылатов