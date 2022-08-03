Wink
Детям
Чародеи
1-й сезон
1-я серия

Чародеи (сериал, 1982) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

9.41982, Чародеи. Серия 1
Комедия, Фантастика0+

В институте «НУИНУ» (научный универсальный институт необыкновенных услуг) кипит бурная работа по изготовлению волшебной палочки. Презентация изобретения намечена на 31 декабря, в Новогодний вечер. Но тут в дело вступают противники директора института, преследующие свои цели…

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Фантастика, Мелодрама
Качество
SD
Время
70 мин / 01:10

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чародеи»