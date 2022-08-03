WinkДетямЧарли и цифры1-й сезон3-я серия
Чарли и цифры (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
6.62016, Charlie and the Numbers
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Числа и считание превращаются в весeлое приключение, когда Чарли посещает Королевство Чисел. Это волшебный мир, в котором правят числа от одного до десяти. Присоединяйтесь к Чарли во время его встречи с каждым числом и наслаждайтесь пением, танцами, и, конечно самым считанием, в этой серии, которая посвящена умению считать.