Чарли и английский алфавит (мультсериал, 2017) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

В каждом эпизоде Чарли встречает одного из своих друзей с алфавита. Вместе они отправляются на поиски приключений и помогают друг другу. Серия открывает детям разные буквы алфавита и их звучание, а также помогает идентифицировать слова, начинающиеся с этих букв.



Сериал Чарли и английский алфавит 2 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.