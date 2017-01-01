Чарли и английский алфавит. Сезон 1. Серия 3
Wink
Детям
Чарли и английский алфавит
1-й сезон
3-я серия

Чарли и английский алфавит (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

6.52017, Charlie and the Alphabet
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

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Сюжет

В каждом эпизоде Чарли встречает одного из своих друзей с алфавита. Вместе они отправляются на поиски приключений и помогают друг другу. Серия открывает детям разные буквы алфавита и их звучание, а также помогает идентифицировать слова, начинающиеся с этих букв.

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