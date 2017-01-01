Чарли и английский алфавит (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
6.52017, Charlie and the Alphabet
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В каждом эпизоде Чарли встречает одного из своих друзей с алфавита. Вместе они отправляются на поиски приключений и помогают друг другу. Серия открывает детям разные буквы алфавита и их звучание, а также помогает идентифицировать слова, начинающиеся с этих букв.
Сериал Чарли и английский алфавит 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.