Чарли и английский алфавит (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Чарли и английский алфавит. Сезон 1. Серия 1
6.52017, Charlie and the Alphabet
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Эта серия пока недоступна

В каждом эпизоде Чарли встречает одного из своих друзей с алфавита. Вместе они отправляются на поиски приключений и помогают друг другу. Серия открывает детям разные буквы алфавита и их звучание, а также помогает идентифицировать слова, начинающиеся с этих букв.

Великобритания
Развивающие, Мультсериалы, Для самых маленьких
16 мин / 00:16

