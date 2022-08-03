Чаки (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Культовая кукла-убийца возвращается. Захватывающий сериал, украсивший хоррор-вселенную Дона Манчини. Действие разворачивается в тихом американском пригороде Хакенсаке. Замкнутый подросток Джейк Уилер увлекается созданием арт-объектов. Для своего нового проекта он приобретает на гаражной распродаже винтажную рыжую куклу Чаки из серии «Хороший парень». Вскоре игрушка начинает подавать признаки жизни и втираться в доверие к Джейку, убеждая его дать отпор унижающим его одноклассникам. Мальчик, уставший от участи школьного изгоя, считает Чаки своим лучшим другом и слушает его советы, которые становятся все более жестокими. Почему кукла столь агрессивна и как ее история связана с Хакенсаком, можно узнать, если смотреть сериал «Чаки» (2021) онлайн в видеосервисе Wink.
Рейтинг
