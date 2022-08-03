Чаггингтон: Веселые паровозики. Сезон 4. Серия 5
Wink
Детям
Чаггингтон: Веселые паровозики
4-й сезон
5-я серия

Чаггингтон: Веселые паровозики (мультсериал, 2013) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн

8.22013, Chuggington
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

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О сериале

Добро пожаловать в Чаггингтон — удивительный городок с приветливыми паровозиками. Трое друзей — паровозики Коко, Уилсон и Брюстер — еще совсем малыши, под руководством опытных наставников они осваивают науку доставки грузов. Каждый день они радуются новым открытиям и обожают приключения!

Страна
США, Япония, Гонконг, Великобритания, Индия
Жанр
Семейный, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чаггингтон: Веселые паровозики»