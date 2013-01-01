Чаггингтон: Веселые паровозики (мультсериал, 2013) сезон 4 серия 14 смотреть онлайн
8.22013, Chuggington
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Сюжет
Добро пожаловать в Чаггингтон — удивительный городок с приветливыми паровозиками. Трое друзей — паровозики Коко, Уилсон и Брюстер — еще совсем малыши, под руководством опытных наставников они осваивают науку доставки грузов. Каждый день они радуются новым открытиям и обожают приключения!
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb
- СБРежиссёр
Сара
Болл
- БХАктриса
Бриджид
Хэррингтон
- ИБАктриса
Имоджен
Бэйли
- ТТАктёр
Тони
Террачьяно
- МОАктёр
Морган
Овертон
- ППАктёр
Пол
Патинг
- МДАктриса
Мария
Дарлинг
- ЧДАктёр
Чарли
Джордж
- МДАктёр
Майлз
Дж. Харви
- ДФАктриса
Джонни
Фиори
- БГАктёр
Брайан
Грин
- СБСценарист
Сара
Болл
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- МСХудожник
Мэтт
Сандерс
- АГКомпозитор
Александр
Герингас