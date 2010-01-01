Чаггингтон: Веселые паровозики (мультсериал, 2010) сезон 2 серия 23 смотреть онлайн

Чаггингтон: Веселые паровозики. Сезон 2. Серия 23
Чаггингтон: Веселые паровозики
2-й сезон
23-я серия

8.22010, Chuggington
Мультсериалы0+

О сериале

Добро пожаловать в Чаггингтон — удивительный городок с приветливыми паровозиками. Трое друзей — паровозики Коко, Уилсон и Брюстер — еще совсем малыши, под руководством опытных наставников они осваивают науку доставки грузов. Каждый день они радуются новым открытиям и обожают приключения!

Сериал Чаггингтон: Веселые паровозики 2 сезон 23 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чаггингтон: Веселые паровозики»