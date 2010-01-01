Чаггингтон: Веселые паровозики (мультсериал, 2010) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн
8.22010, Chuggington
Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Добро пожаловать в Чаггингтон — удивительный городок с приветливыми паровозиками. Трое друзей — паровозики Коко, Уилсон и Брюстер — еще совсем малыши, под руководством опытных наставников они осваивают науку доставки грузов. Каждый день они радуются новым открытиям и обожают приключения!
Сериал Чаггингтон: Веселые паровозики 2 сезон 13 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время10 мин / 00:10
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb
- СБРежиссёр
Сара
Болл
- БХАктриса
Бриджид
Хэррингтон
- ИБАктриса
Имоджен
Бэйли
- ТТАктёр
Тони
Террачьяно
- МОАктёр
Морган
Овертон
- ППАктёр
Пол
Патинг
- МДАктриса
Мария
Дарлинг
- ЧДАктёр
Чарли
Джордж
- МДАктёр
Майлз
Дж. Харви
- ДФАктриса
Джонни
Фиори
- БГАктёр
Брайан
Грин
- СБСценарист
Сара
Болл
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- МСХудожник
Мэтт
Сандерс
- АГКомпозитор
Александр
Герингас