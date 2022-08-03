Чаггингтон: Веселые паровозики (мультсериал, 2008) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
8.22008, Chuggington
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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О сериале
Остроумный английский мультсериал познакомит детишек с обаятельными обитателями паровозного депо городка Чаггингтон. В мире паровозиков всe как у людей, а каждый из героев обладает уникальным характером. Вместе друзьям никогда не бывает скучно, ведь каждый их день полон веселых приключений.
СтранаСША, Япония, Гонконг, Великобритания, Индия
ЖанрСемейный, Мультсериалы, Для самых маленьких
КачествоSD
Время10 мин / 00:10
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb
- СБРежиссёр
Сара
Болл
- БХАктриса
Бриджид
Хэррингтон
- ИБАктриса
Имоджен
Бэйли
- ТТАктёр
Тони
Террачьяно
- МОАктёр
Морган
Овертон
- ППАктёр
Пол
Патинг
- МДАктриса
Мария
Дарлинг
- ЧДАктёр
Чарли
Джордж
- МДАктёр
Майлз
Дж. Харви
- ДФАктриса
Джонни
Фиори
- БГАктёр
Брайан
Грин
- СБСценарист
Сара
Болл
- Актёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- МСХудожник
Мэтт
Сандерс
- АГКомпозитор
Александр
Герингас