Чаггингтон: Веселые паровозики. Сезон 1. Серия 11
Wink
Детям
Чаггингтон: Веселые паровозики
1-й сезон
11-я серия

Чаггингтон: Веселые паровозики (мультсериал, 2008) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

8.22008, Chuggington
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

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О сериале

Остроумный английский мультсериал познакомит детишек с обаятельными обитателями паровозного депо городка Чаггингтон. В мире паровозиков всe как у людей, а каждый из героев обладает уникальным характером. Вместе друзьям никогда не бывает скучно, ведь каждый их день полон веселых приключений.

Страна
США, Япония, Гонконг, Великобритания, Индия
Жанр
Семейный, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чаггингтон: Веселые паровозики»