Бюро. Сезон 3. Серия 3
Wink
Сериалы
Бюро
3-й сезон
3-я серия
8.42015, Le Bureau des Légendes
Триллеры, Драмы18+

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Бюро (сериал, 2015) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Агент французской разведки возвращается после успешного задания из Сирии, где он провел последние шесть лет, работая под прикрытием. Вопреки инструкциям и принятой процедуре он не возвращает себе настоящее имя и личность, а продолжает оставаться в роли.

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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бюро»

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