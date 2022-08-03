Бюро. Сезон 3. Серия 2
Wink
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Бюро
3-й сезон
2-я серия
8.42015, Le Bureau des Légendes
Триллер, Драма18+

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Бюро (сериал, 2015) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Агент французской разведки возвращается после успешного задания из Сирии, где он провел последние шесть лет, работая под прикрытием. Вопреки инструкциям и принятой процедуре он не возвращает себе настоящее имя и личность, а продолжает оставаться в роли.

Страна
Франция
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бюро»