Бюро (сериал, 2015) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Агент французской разведки возвращается после успешного задания из Сирии, где он провел последние шесть лет, работая под прикрытием. Вопреки инструкциям и принятой процедуре он не возвращает себе настоящее �имя и личность, а продолжает оставаться в роли.



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