Бюро. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Бюро
1-й сезон
7-я серия
8.42015, Le Bureau des Légendes
Триллер, Драма18+

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Бюро (сериал, 2015) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

О сериале

Агент французской разведки возвращается после успешного задания из Сирии, где он провел последние шесть лет, работая под прикрытием. Вопреки инструкциям и принятой процедуре он не возвращает себе настоящее имя и личность, а продолжает оставаться в роли.

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Страна
Франция
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бюро»