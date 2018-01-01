WinkДетямБюро магических дел1-й сезон14-я серия
Бюро магических дел (сериал, 2018) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн
2018, The Bureau of Magical Things
Фэнтези, Комедия12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Современная девушка-подросток Кира открывает для себя волшебный мир фей и эльфов и узнает от них, что когда-то сказочные существа жили в гармонии с людьми, но были вынуждены уйти в подполье с развитием науки. Теперь они намерены вернуть человечеству магию, а Кира поможет им в этом.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb
- КЦАктриса
Кимиэ
Цукакоси
- ЭКАктриса
Элизабет
Каллен
- ММАктриса
Миа
Милнс
- ДКАктёр
Джулиан
Каллен
- РУАктриса
Рэйнбоу
Уэделл
- ДКАктёр
Джейми
Картер
- КСАктёр
Кристофер
Соммерс
- СНАктёр
Стив
Нейшн
- НБАктёр
Николас
Белл
- АЛАктриса
Арнижка
Ларком-Уит
- МШСценарист
Марк
Ширрефс
- МШПродюсер
Марк
Ширрефс
- АААктриса дубляжа
Алёна
Андронова
- Актриса дубляжа
Анастасия
Фомичёва
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- АОАктриса дубляжа
Александра
Остроухова
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- МРХудожник
Майкл
Рамф
- ПКМонтажёр
Питер
Кэрродэс