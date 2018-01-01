Бюро магических дел (сериал, 2018) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Современная девушка-подросток Кира открывает для себя волшебный мир фей и эльфов и узнает от них, что когда-то сказочные существа жили в гармонии с людьми, но были вынуждены уйти в подполье с развитием науки. Теперь они намерены вернуть человечеству магию, а Кира поможет им в этом.



Сериал Бюро магических дел 1 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.