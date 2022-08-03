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Быть человеком
5-й сезон
1-я серия

Быть человеком (сериал, 2013) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн

2013, Being Human
Ужасы, Фэнтези18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На протяжении четырех сезонов три главных героя – вампир, привидение и оборотень – живут вместе. Их объединяет не только принадлежность к миру потусторонних сил, но и общая мечта: каждый из них страстно желает одного – стать человеком.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Ужасы, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Быть человеком»