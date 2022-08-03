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Быть человеком
4-й сезон
8-я серия

Быть человеком (сериал, 2012) сезон 4 серия 8 смотреть онлайн

2012, Being Human
Ужасы, Фэнтези18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Нина погибает во время нападения оборотней, и оставшиеся герои заботятся о ее маленькой дочери Еве. Природа оборотня, заложенная в малютке, привлекает внимание повелителей вампиров, известных как Древние.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Ужасы, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Быть человеком»