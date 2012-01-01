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Быть человеком
4-й сезон
4-я серия

Быть человеком (сериал, 2012) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

2012, Being Human
Ужасы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Нина погибает во время нападения оборотней, и оставшиеся герои заботятся о ее маленькой дочери Еве. Природа оборотня, заложенная в малютке, привлекает внимание повелителей вампиров, известных как Древние.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Быть человеком»