Быть человеком (сериал, 2012) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

Быть человеком
4-й сезон
3-я серия

2012, Being Human
Ужасы18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Нина погибает во время нападения оборотней, и оставшиеся герои заботятся о ее маленькой дочери Еве. Природа оборотня, заложенная в малютке, привлекает внимание повелителей вампиров, известных как Древние.

Страна
Великобритания
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.8 IMDb

