Быть человеком (сериал, 2012) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

Нина погибает во время нападения оборотней, и оставшиеся герои заботятся о ее маленькой дочери Еве. Природа оборотня, заложенная в малютке, привлекает внимание повелителей вампиров, известных как Древние.



