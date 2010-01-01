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Быть человеком
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Быть человеком (сериал, 2010) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

2010, Being Human
Ужасы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Налаженная жизнь Джорджа, Митчелла и Энни сильно осложняется. У Джорджа появляется девушка Нина. У Митчелла проблемы с полицией и двумя могущественными вампирами. Также друзья попадают в поле зрения таинственной организации, занимающейся исследованием сверхъестественных сил.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Быть человеком»