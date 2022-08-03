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Быть человеком (сериал, 2008) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2008, Being Human
Ужасы, Фэнтези18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В одном доме живут трое: вампир, оборотень и привидение. Вампир пытается не питаться людьми, оборотень жутко мучается из-за полнолуния, и каждый раз пытается провести его так, чтобы никто не пострадал, привидение же немного странное создание, которое убирается в доме, готовит чай.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Ужасы, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Быть человеком»