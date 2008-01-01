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Быть человеком (сериал, 2008) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2008, Being Human
Ужасы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В одном доме живут трое: вампир, оборотень и привидение. Вампир пытается не питаться людьми, оборотень жутко мучается из-за полнолуния, и каждый раз пытается провести его так, чтобы никто не пострадал, привидение же немного странное создание, которое убирается в доме, готовит чай.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Ужасы, Зарубежные

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Быть человеком»

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