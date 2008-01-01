Быть человеком (сериал, 2008) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

В одном доме живут трое: вампир, оборотень и привидение. Вампир пытается не питаться людьми, оборотень жутко мучается из-за полнолуния, и каждый раз пытается провести его так, чтобы никто не пострадал, привидение же немного странное создание, которое убирается в доме, готовит чай.



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