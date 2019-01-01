WinkСериалыБунтарки (2019)1-й сезон5-я серия
Бунтарки (2019) (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
8.12019, Culottées
Мультсериалы16+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Бунтарки – сериал, созданный, по мотивам произведения Пенелопы Багье. Сюжеты в виде комиксов рассказывают истории женщин из различных периодов времени. Многие из героинь, которых Багье описала в этой серии, часто упускаются из виду историками, хотя присутствуют в сериале и более известные личности. Некоторые из женщин, фигурирующих в «Бунтарках» включают Жозефину Бейкер, Туве Янссон, Клементину Делэ, Маргарет Гамильтон, Жозефину Ван Горкум и Фрэнсис Глесснер Ли.
Сериал Бунтарки (2019) 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаФранция
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время3 мин / 00:03
Рейтинг
8.9 КиноПоиск
5.7 IMDb