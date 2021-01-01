Бунтарка. Сезон 1. Серия 8
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Бунтарка (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

7.02021, Rebel
Драма, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Энни Белло, прозванная смутьянкой — адвокат без юридического образования. Она умная бесстрашная и взбалмошная женщина, которая готова отчаянно бороться за свои убеждения и за людей, которые ей дороги. Она ратует за справедливость и отстаивает интересы «маленьких людей», которые бессильны перед богачами и крупными корпорациями.

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Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бунтарка»