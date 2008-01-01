WinkДетямБум и Реды1-й сезон9-я серия
Бум и Реды (мультсериал, 2008) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
2008, Boom and Reds
Мультсериалы0+
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Сюжет
Бум – это милый и дружелюбный лиловый огр, который в каждом эпизоде пытается отгадать, что в этот раз изображают на полу вездесущие Реды – маленькие человечки в красных шапочках-грибочках. Яркий познавательный мультсериал, который познакомит малышей с предметами окружающего мира.
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