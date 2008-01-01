Бум и Реды (мультсериал, 2008) сезон 1 серия 53 смотреть онлайн

Бум – это милый и дружелюбный лиловый огр, который в каждом эпизоде пытается отгадать, что в этот раз изображают на полу вездесущие Реды – маленькие человечки в красных шапочках-грибочках. Яркий познавательный мультсериал, который познакомит малышей с предметами окружающего мира.



