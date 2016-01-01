Булл. Сезон 1. Серия 10
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Булл (сериал, 2016) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

8.82016, Bull
Драмы, Криминал18+

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Сюжет

Остроумный сериал с юридическими головоломками для тех, кто без ума от «Менталиста» и «Обмани меня». Доктор Джейсон Булл — основатель успешной фирмы судебного консалтинга. Победа клиента — его победа, в арсенале дерзкого харизматика имеется: блестящая команда, наука и мощная интуиция. И следить за этим чертовски интересно.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Булл»