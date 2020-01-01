WinkДетям1 класс. ЧтениеАлфавитБуквы Я, я. Звуки буквы я
1 класс. Чтение (сериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
6.32020, Буквы Я, я. Звуки буквы я
Образовательные0+
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Сюжет
На этом уроке вы узнаете о букве Я и звуках, которые она обозначает, узнаете функции буквы Я в словах, научитесь писать буквы Я и я, выполните интересные задания.
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