1 класс. Чтение (сериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

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На этом уроке вы узнаете о букве Я и звуках, которые она обозначает, узнаете функции буквы Я в словах, научитесь писать буквы Я и я, выполните интересные задания.



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