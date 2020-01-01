Буквы Я, я. Звуки буквы я
Wink
Детям
1 класс. Чтение
Алфавит
Буквы Я, я. Звуки буквы я

1 класс. Чтение (сериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

6.32020, Буквы Я, я. Звуки буквы я
Образовательные0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

На этом уроке вы узнаете о букве Я и звуках, которые она обозначает, узнаете функции буквы Я в словах, научитесь писать буквы Я и я, выполните интересные задания.

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