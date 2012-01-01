Буквальные истории. Сезон 1. Серия 32
Wink
Детям
Буквальные истории
1-й сезон
32-я серия

Буквальные истории (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн

8.12012, Буквальные истории. Сезон 1. Серия 32
Мультсериалы, Развивающие0+

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Сюжет

Развивающий мультсериал от российской анимационной студии «Шар», вдохновленный книгой Евгения Клюева «Когда А была арбалетом». Каждая серия рассказывает увлекательную историю о приключениях какой-либо буквы русского алфавита, что способствует его запоминанию у юных зрителей.

Сериал Буквальные истории 1 сезон 32 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Развивающие, Мультсериалы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск