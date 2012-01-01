Буквальные истории (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 27 смотреть онлайн

WinkДетямБуквальные истории1-й сезон27-я серия
8.12012, Буквальные истории. Сезон 1. Серия 27
Мультсериалы, Развивающие0+
Развивающий мультсериал от российской анимационной студии «Шар», вдохновленный книгой Евгения Клюева «Когда А была арбалетом». Каждая серия рассказывает увлекательную историю о приключениях какой-либо буквы русского алфавита, что способствует его запоминанию у юных зрителей.
СтранаРоссия
ЖанрРазвивающие, Мультсериалы
КачествоSD
Время2 мин / 00:02
Рейтинг
8.0 КиноПоиск