Буквальные истории. Сезон 1. Серия 26
Wink
Детям
Буквальные истории
1-й сезон
26-я серия

Буквальные истории (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 26 смотреть онлайн

8.12012, Буквальные истории. Сезон 1. Серия 26
Мультсериалы, Развивающие0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Развивающий мультсериал от российской анимационной студии «Шар», вдохновленный книгой Евгения Клюева «Когда А была арбалетом». Каждая серия рассказывает увлекательную историю о приключениях какой-либо буквы русского алфавита, что способствует его запоминанию у юных зрителей.

Сериал Буквальные истории 1 сезон 26 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Развивающие, Мультсериалы
Качество
SD
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

8.0 КиноПоиск