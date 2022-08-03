Буквальные истории (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Развивающий мультсериал от российской анимационной студии «Шар», вдохновленный книгой Евгения Клюева «Когда А была арбалетом». Каждая серия рассказывает увлекательную историю о приключениях какой-либо буквы русского алфавита, что способствует его запоминанию у юных зрителей.

