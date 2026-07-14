Гена и Даша вырастили детей и наконец-то решили пожить в свое удовольствие. Но неожиданно Рома и Света приезжают к родителям на время вместе со своими проблемами, а Света еще и с дочкой. Такое пополнение «проблемной» семейки совсем не радует их новых соседей. Теперь три поколения Букиных и собака Барон вынуждены жить под одной крышей и находить общий язык друг с другом и с соседями. Это будет сложно, но они попробуют быть счастливы вместе.

