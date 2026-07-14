Букины. Сезон 1. Серия 3
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Букины
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3-я серия
2023, Букины. Сезон 1. Серия 3
Комедия18+

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Букины (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Гена и Даша вырастили детей и наконец-то решили пожить в свое удовольствие. Но неожиданно Рома и Света приезжают к родителям на время вместе со своими проблемами, а Света еще и с дочкой. Такое пополнение «проблемной» семейки совсем не радует их новых соседей. Теперь три поколения Букиных и собака Барон вынуждены жить под одной крышей и находить общий язык друг с другом и с соседями. Это будет сложно, но они попробуют быть счастливы вместе.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

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