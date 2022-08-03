Букабу. Серия 12
Wink
Детям
Букабу
1-й сезон
12-я серия

Букабу (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

8.32019, Букабу. Серия 12
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Знаменитый рок-щенок Букабу путешествует по миру с группой и дает концерты, собирая стадионы поклонников. Но вот незадача: чтобы Букабу смог выйти на сцену и выступить, ему нужно прочитать книгу. Нет чтения – нет вдохновения! Получить творческий заряд Букабу помогают друзья-знаменитости.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг

8.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Букабу»