Будни Тракториста (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

На канале много интересного о работе в сельскохозяйственной отрасли! Съемка видео производиться с самой передовой, из кабины трактора или автомобиля! Производство зерновых культур и не только, обзоры различной техники и с.х. машин, а так же о ремонте и обслуживании их. Главный проект это "Дневник тракториста" - ежедневная съемка и показ проделанной работы, от его утра и до вечера! Канал для всех кому не чужды запахи соляры и масла, не чужды копоть и шум дизеля и вибрация трактора, а так же красота полей и лугов наших!



Сериал Вылизываю сеялку Rapid A600C после трех дней сева 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.