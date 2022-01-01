Будни Тракториста (сериал, 2022) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Типичный Я, на типичной культивации. Bednar - сборщик металлолома с полей.
На канале много интересного о работе в сельскохозяйственной отрасли! Съемка видео производиться с самой передовой, из кабины трактора или автомобиля! Производство зерновых культур и не только, обзоры различной техники и с.х. машин, а так же о ремонте и обслуживании их. Главный проект это "Дневник тракториста" - ежедневная съемка и показ проделанной работы, от его утра и до вечера! Канал для всех кому не чужды запахи соляры и масла, не чужды копоть и шум дизеля и вибрация трактора, а так же красота полей и лугов наших!

