Будда. Серия 55
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Будда (сериал, 2013) сезон 1 серия 55 смотреть онлайн

8.92013, Buddha: Rajaon ka Raja
Драмы, Зарубежные6+

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Сюжет

История о непростом пути, который прошел принц Сиддхартха, чтобы стать Буддой. Покинув дворец, принц стал отшельником и монахом, через страдания придя к просветлению и озарив свет своим религиозным учением.

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Рейтинг

8.8 IMDb