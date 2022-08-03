Будда (сериал, 2013) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн

Будда. Серия 24
Будда
Будда (сериал, 2013) сезон 1 серия 24

2013, Buddha: Rajaon ka Raja
Драма

О сериале

История о непростом пути, который прошел принц Сиддхартха, чтобы стать Буддой. Покинув дворец, принц стал отшельником и монахом, через страдания придя к просветлению и озарив свет своим религиозным учением.

Страна
Индия
Жанр
Драма
Время
42 мин

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.8 IMDb