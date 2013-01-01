Будда (сериал, 2013) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн

Сюжет

История о непростом пути, который прошел принц Сиддхартха, чтобы стать Буддой. Покинув дворец, принц стал отшельником и монахом, через страдания придя к просветлению и озарив свет своим религиозным учением.



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